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لأول مرة..مكناس ضمن أفضل مدن العالم التي يجب زيارتها في 2019

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 00:47 لأول مرة..مكناس ضمن أفضل مدن العالم التي يجب زيارتها في 2019 | مجتمع
لأول مرة..مكناس ضمن أفضل مدن العالم التي يجب زيارتها في 2019
اعتبر دليل السفر العملاق لونلي بلانيت الصادر أمس الثلاثاء، أن العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس من أفضل 10 مدن تستحق الزيارة في سنة 2019.

شوف تيفي

اعتبر دليل السفر العملاق لونلي بلانيت الصادر أمس الثلاثاء، أن العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس من أفضل 10 مدن تستحق الزيارة في سنة 2019.

وجاء في الدليل أن ضريح مولاي إسماعيل الذي يشكل كنزا وطنيا، انتهت أشغال ترميمه بعناية في عام 2018 بعد أن استغرقت مدة عامين، مما يوفر للمسافرين داعيا إضافيا يحفزهم لزيارة هذه المدينة.

ويدخل ضمن الترتيب الذي وضعه الدليل لأفضل 10 وجهات للسفر كوبنهاغن، ثم تشينجين (الصين)، و''نوفي ساد'' بصربيا، وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاصمة النيبال كاتموندو، ومكسيكو ،ودكار، وسياتل، وزادار الكرواتية.

 

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