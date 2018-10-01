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عــاجل:ترامب يقول إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي | بوليتيك

عــاجل:ترامب يقول إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي

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عــاجل:ترامب يقول إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 23:41 عــاجل:ترامب يقول إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي | بوليتيك
عــاجل:ترامب يقول إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قليل عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنها ''إحدى أسوأ عمليات التستر'' في التاريخ.

شــوف تيفي:

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قليل عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنها ''إحدى أسوأ عمليات التستر'' في التاريخ.

وقال ترامب في البيت الأبيض ''كان لديهم مخطط أصلي سيء للغاية، وتم تنفيذه بطريقة رديئة، وعملية التستر كانت الأسوأ في تاريخ هذا النوع من العمليات''.

و أضاف ترامب، أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الذي نفى بشدة أي علاقة له بقتل خاشقجي.

وتابع ''أعتقد أن أي شخص راودته هذه الفكرة هو في ورطة كبيرة الآن ويجب أن يكونوا في ورطة كبيرة''.

وأقرت السعودية السبت بأن خاشقجي البالغ 59 عاما قتل داخل قنصليتها في اسطنبول بعد أكثر من أسبوعين على التزامها الصمت اتجاه اختفائه.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يومه الثلاثاء أن جريمة قتل خاشقجي تم التخطيط لها بدقة داعيا إلى معاقبة كل الاشخاص الضالعين فيها ''بما يشمل المدبرين''.

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شـــوف تيفي المغرب ترامب السعودية عملية قتل

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