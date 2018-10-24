بالوثيقة.. تفعيلا للتوجيهات الملكية: ثلاثة وزراء يوقعون على مشروع الميثاق الوطني لـ ''اللاتمركز الإداري'' ﻿

وقع ثلاثة وزراء في حكومة العثماني على مشروع الميثاق الوطني لـ ''اللاتمركز الإداري'' الذي سيعرض في اجتماع المجلس الحكومي بعد يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد

''شوف تيفي''

وقع ثلاثة وزراء في حكومة العثماني على مشروع الميثاق الوطني لـ ''اللاتمركز الإداري'' الذي سيعرض في اجتماع المجلس الحكومي بعد يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدراة والوظيفة العمومية.

وعلاقة بهذا الميثاق، فقد أكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الاثنين، أن مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني سيدرس إلى جانب مجموعة من مشاريع القوانين، مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني لـ ''اللاتمركز الإداري''.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة العثماني، أعدت مشروع مرسوم رقم 618.17.2 بمثابة ميثاق وطني للا تمركز الإداري، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 للعرش، والتي طالب من خلالها الملك، الحكومة بإصدار ميثاق ''اللاتمركز الإداري''، في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر الجاري.