عزيز أخنوش يجتمع في مراكش برئيس الوكالة الأمريكية للزراعة ﻿

اجتمع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئيس الوكالة الأمريكية للزراعة اليوم الثلاثاء ، ومسؤولين حكوميين من كلا الجانبين.

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اجتمع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئيس الوكالة الأمريكية للزراعة اليوم الثلاثاء ، ومسؤولين حكوميين من كلا الجانبين.

وتم عقد هذا الاجتماع لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة في القطاع الزراعي على ضوء المشاورات الجارية حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها لشهر نوفمبر.

وخلال المناقشات تم التعبير عن توقعات الجانبين على وجه الخصوص من حيث تحسين التجارة في بيئة مربحة للجانبين، كما تم ذكر قضايا محددة مثل اتفاقيات الصحة والصحة النباتية والوصول إلى الأسواق.