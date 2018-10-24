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خصام بعرس ينتهي بشرملة شاب بالسيوفا من طرف 6 أشخاص بالقنيطرة+صور

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 23:08 خصام بعرس ينتهي بشرملة شاب بالسيوفا من طرف 6 أشخاص بالقنيطرة+صور | حوادث و حقوق
خصام بعرس ينتهي بشرملة شاب بالسيوفا من طرف 6 أشخاص بالقنيطرة+صور
تعرض شاب في عقده الثالث لاعتداء خطير، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أقدم 6 أشخاص من أسرة واحدة، على الهجوم عليه وشرملته بواسطة أسلحة بيضاء وسط محله التجاري ضواحي مدينة القنيطرة.

''شوف تيفي''

تعرض شاب في عقده الثالث لاعتداء خطير، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أقدم 6 أشخاص من أسرة واحدة، على الهجوم عليه وشرملته بواسطة أسلحة بيضاء وسط محله التجاري ضواحي مدينة القنيطرة.

وأوضحت شقيقة الضحية لـ ''شوف تيفي'' أن خلافا، وقع بين شقيقها والمعتدين بأحد الأعراس قبل أن يتدخل بعض الأشخاص بـ ''خيط أبيض''، مبرزة أن 6 أفراد من أسرة واحدة، أقدموا في اليوم الموالي على شرملة شقيقها وسرقة بعض الأغراض من داخل محله التجاري انتقاما منه.

وأكدت المتحدثة حصول شقيقها الذي يرقد بمستشفى ''الغابة'' على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز أربعة أشهر، مشددة في الوقت نفسه أن المصالح الأمنية لم تتمكن بعد من إيقاف المتورطين في هذا الإعتداء.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السيوفا شهادة طبية الشقيقة القنيطرة

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