سقوط سيارة بمنحدر خطير بضواحي كلميم يخلف مصرع 3 أشخاص وجرح إثنين آخرين ''فيديو'' ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح جد بليغة في حادثة سير خطيرة وقعت مساء اليوم بضواحي مدينة كلميم وذلك إثر سقوط سيارة رباعية الدفع بأحد المنحدرات الوعرة بمنطقة ''إكني أمغار أيت علي''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح جد بليغة في حادثة سير خطيرة وقعت مساء اليوم بضواحي مدينة كلميم وذلك إثر سقوط سيارة رباعية الدفع بأحد المنحدرات الوعرة بمنطقة ''إكني أمغار أيت علي''.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي'' من عين المكان، فالسيارة التي سقطت بمنحدر ''إكني أمغار'' بجبل إمي نفاست كانت تقل عددا من الأطر والمستخدمين التابعين لإحدى الشركات الخاصة بالاتصالات متجهين لدوار ''بوتمزكيدة'' لإصلاح أحدى الأعطاب التي أصابت إحدى الشبكات اللاسلكية.

وأضاف ذات المصدر، أن سائق السيارة ما أن بلغ إحدى المنعرجات المتواجدة بالمنطقة السالفة الذكر، حتى فقد السيطرة على سيارته نتيجة السرعة التي كان يسير بها ووعورة المسلك الطرقي ليخرج عن مساره ويسقط أسفل الجبل في منحدر جد خطير.

وأسفرت الحادثة عن وفاة 3 أشخاص على الفور فيما أصيب إثنان آخران بجروح جد بليغة، استدعت نقلهم على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم انتشال جثث الضحايا بصعوبة كبيرة نظرا لوعورة التضاريس الجبلية بالمنطقة، حيث جرى نقلها صوب مستودع الأموات، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الواقعة.