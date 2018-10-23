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مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 20:52 مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل | مجتمع
مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل
بعد انتشار أخبار وسط جامعة عبد المالك السعدي عن فضيحة عميد كلية سرق ملابس من سوق ممتاز الأحد الماضي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر من داخل snrt أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي قررت اليوم الثلاثاء،

شوف تيفي

 

بعد انتشار أخبار وسط جامعة عبد المالك السعدي عن فضيحة عميد كلية سرق ملابس من سوق ممتاز الأحد الماضي، علمت "شوف تيفي" من مصدر من داخل snrt أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي قررت اليوم الثلاثاء، إعفاء عمدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل.

وسبق أن كشفت مصادر محلية، أن العميد كان يهم بمغادرة المركز التجاري الأحد الماضي، وجرى إيقافه بسبب وجود ملابس مسروقة بحوزته، حيث تم اقتياده إلى إدارة المركز الشهير، وطالبته بأداء غرامة تعادل عشرة أضعاف سعر الملابس المسروقة، كما تجري العادة بذلك في أغلب المراكز التجارية الخاصة.

 

‫شوف تيفي

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توقيف اعتقال عميد كلية المغرب شوف تيفي تطوان مركز تجاري خاص

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