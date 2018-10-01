عمليات أمنية بمدينة المحمدية تطيح بـ 95 شخصا ﻿

مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة المحمدية مدعومة بعناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، من توقيف 95 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح

''شوف تيفي''

مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة المحمدية مدعومة بعناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، من توقيف 95 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 74 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف 21 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة في حقهم للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 22 قرصا طبيا مخدرا و90 غراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 05 أسلحة بيضاء تم ضبطها بحوزة أشخاص في وضعيات من شأنها المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وفِي سياق متصل، باشرت عناصر شرطة المرور عمليات أمنية خلال نفس الفترة، أسفرت عن ضبط 145 مخالفة لأحكام مدونة السير وعملت على إيداع 23 مركبة بالمحجز البلدي.

وتندرج هذه الحصيلة في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، بتنسيق مع ولاية أمن الدار البيضاء، من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية.