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المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري) : التحدي من الافلات من العقاب سلوكات وتصرفات

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 20:05 المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري) : التحدي من الافلات من العقاب سلوكات وتصرفات | مجتمع
المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري) : التحدي من الافلات من العقاب سلوكات وتصرفات
حالة استنفارٍ تعيشها مندوبية إدارة السجون، بعد إعلان حالتين من الانتحار في النصف الثاني من شهر أكتوبر 2018 ، حالات تمت في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع، الأولى وقعت بسجن تيفلت 2، حيث أقدم سجين على

شوف تيفي: جميلة البزيوي

حالة استنفارٍ تعيشها مندوبية إدارة السجون، بعد إعلان حالتين من الانتحار في النصف الثاني من شهر أكتوبر 2018 ، حالات تمت في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع، الأولى وقعت بسجن تيفلت 2، حيث أقدم سجين على الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الخميس 18 أكتوبر2018 وفي غفلة من الجميع، على الانتحار. وكان السجين المسمى قيد حياته (أ.غ) معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعد أن سبق له أن قضى عقوبة سجنية في قضية مماثلة.

والسجين الثاني المسمى قيد حياته (ع.ع)، أقدم على الانتحار شنقا اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بمصحة المؤسسة السجنية عكاشة، حيث كان يقضي عقوبة سجنية مدتها ثلاثون سنة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

حالتان تم تنفيذهما في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع، وهي الحالات التي صرح من خلالها بنيونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة لشوف تيفي : ''إن هذين الانتحاريين وفي وقت وجيز يجرنا إلى الحديث عن الظاهرة ككل ، فكل حالة تسجد نوعية من المشاكل التي أدت إلى الانتحار، وما ينبغي التطرق إليه هو أن هذه العملية هو محاولة الإفلات من العقوبة، فقط الفرق بين الأشخاص المعنيين هو أن بعضهم يحاول الإفلات من عقوبة المجتمع أولا، و من عقوبة الدولة ثانيا، كما يتعلق أحيانا الأمر بسلوكات و تصرفات تخل بالآداب العامة والأخلاق العامة أي أشياء لها طابع معنوي، وبالتالي يمكن أن تجر عليه لاحقا عقوبة الدولة ، لذلك ومن أجل الإفلات من العقاب من المجتمع، ومن عقاب الدولة يلجأ المعني بالأمر لهذا الأسلوب ...''

وأضاف المرزوقي ''..هناك نوع ثانٍ ، وهو النوع المعكوس ، وهو الشخص الذي تنطبق عليه الحالة التي نناقشها وهنا هذا الشخص يدخل في تحدي مع عقوبة الدولة، ويكون ذلك عن طريق تحدي نفسي داخلي يجعل المعني بالأمرلا يعطي لنفسه فرصة لإنهاء العقوبة، لأنه بالنسبة إليه يواجه عقوبة مزدوجة، عقوبة السجن التي يقضيها، والعقوبة المعنوية المتعلقة بالمجتمع، لذلك مهما كان السبب ومهما كان السن فالتحدي يظل دائما موجودا، وفي الحالتين التي نناقش، فبالنسبة للشابين نجد عندهما التحديات أكثر و أعمق، لأن جل الآفاق المجتمعية التي تسمح لهما بعيش كريم على الأقل مغلقة، من ناحية ثانية فإن عقوبة السجن تتعلق بالنسبة للشخص المتابع بقانون الإرهاب، لا أعتقد أن الدين كان سببا في ارتكابه هذه السلوكيات، وبالتالي الأسباب التي جعلته يرتكب هذا الفعل مجتمعية نفسية ولا علاقة لها بالدين.''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي انتحار تصريح بنيونس المرزوقي حول الانتحار المغرب

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