وزارة الصحة تكشف حقيقة بيع أدوية خطيرة بالمغرب بعد منعها بفرنسا ﻿

أكدت وزارة الصحة أن المعلومات التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا، حول الأدوية المستعملة في حالات الزكام ''غير صحيحة'' ، لاسيما ما يتصل بكونها ''تباع بالمغرب، بينما تم منع تسويقها بفرنسا عقب آثارها السلبية

''شوف تيفي''

أكدت وزارة الصحة أن المعلومات التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا، حول الأدوية المستعملة في حالات الزكام ''غير صحيحة'' ، لاسيما ما يتصل بكونها ''تباع بالمغرب، بينما تم منع تسويقها بفرنسا عقب آثارها السلبية الخطيرة''.

وأوضحت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذه الأدوية ''مازالت تسوق بفرنسا، غير أنه تم حظر الإعلانات الاشهارية الخاصة بها والموجهة للجمهور ''.

وأضاف المصدر أنه يمكن للأدوية التي تحتوي على مكونات منشطة للأوعية مثل (السودوإيفيدرين) ، والتي يتم تناولها عن طريق الفم ، أن تكون، في بعض الأحيان، مصدرا لأعراض جانبية خطيرة إذا لم يتم تناولها وفقا لتعليمات النشرات الطبية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذه الأدوية.

وذكرت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، مهنيي الصحة بضرورة تحسيس المرضى بشروط استعمال هذه الأدوية التي تحتوي على مكونات منشطة للأوعية، والتي يتم تناولها عن طريق الفم.