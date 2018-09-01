 سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020 ﻿
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سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 20:00 سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020 | منوعات
سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020
أعلنت شركة بيجو للسيارات اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عن تطوير عرض جديد من السيارات الرياضية وذلك بدءا من عام 2020 عقد تقديمها لجيل جديد من السيارات الهجينة القابلة للشحن في إطار استراتيجيتها

شوف تيفي

 أعلنت شركة بيجو للسيارات اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عن تطوير عرض جديد من السيارات الرياضية وذلك بدءا من عام 2020 عقد تقديمها لجيل جديد من السيارات الهجينة القابلة للشحن في إطار استراتيجيتها الكهربائية في معرض باريس للسيارات.

 وذكر بلاغ صادر من الشركة الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن بيجو تقترح على زبنائها اعتبارا من 2020 مجموعة من السيارات الرياضية الكهربائية عالية الأداء وذات انبعاثات منخفضة.

 وأضافت شرطة بيجو، أن مجموعتها الرياضية الكهربائية سيتم تطويرها بتعاون مع فرق بيجو الرياضية وستسهم في رهان الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وبهذا الخصوص، قال جون فليب أمباراتو مدير علامة بيجو : ''إن متعة القيادة في صلب تاريخ العلامة، إن الكهرباء هي فرصة جديدة لتقديم موديلات جديدة عالية الأداء لزبنائنا الذين يبحثون عن أحاسيس رياضية بقليل من الإنبعاثات''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي.بيجو.سيارات رياضية.المغرب.فرنسا.

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