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تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن | مجتمع

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن | مجتمع

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن

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تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 19:32 تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن | مجتمع
تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف عناصر الأمن بمدينة أكادير صباح اليوم لشخص يشتبه فيه بسرقة عدد هام من السيارات التي تعود ملكيتها لوكالات خاصة بكراء السيارات بكل من مدينة أكادير وهوارة

شوف تيفي:أكادير

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف عناصر الأمن بمدينة أكادير صباح اليوم لشخص يشتبه فيه بسرقة عدد هام من السيارات التي تعود ملكيتها لوكالات خاصة بكراء السيارات بكل من مدينة أكادير وهوارة وتمارة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه به بإحدى المحطات الطرقية بمدينة أكادير، إثر تقدم عدد من أصحاب الوكالات الخاصة بكراء السيارات بكل من أكادير وهوارة و تمارة بشكايات مفادها اختفاء سياراتهم، بعد أن تم تأجيرها لأحد الأشخاص، والذي لم يقم بإرجاعها في الوقت المتفق عليه والمبين في عقود الكراء التي كان يوقع عليها بهوية مزورة مع هذه الوكالات.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المعني بالأمر نفذ مجموعة من السرقات التي طالت سيارات من أنواع متعددة، حيث كان يأتي للوكالة التي يختارها بعناية بلباس أنيق وجد محترم، ويوهم أصحابها على أنه يحتاج لسيارة ذات جودة عالية، ولمدة تصل لعشرة أيام في بعض الأحيان حتى لا يثير الشكوك، وبثمن تفضيلي اعتبارا لعدد الأيام التي سيكتري فيها السيارة، وهو الأمر الذي يرضخ له صاحب الوكالة، إذ يمكنه من السيارة التي يحتاجها، ومن جهته يسلمه المشتبه به المبلغ المالي المتفق عليه ويمضي لحال سبيله.

وأضافت ذات المصادر، أنه ما أن يحصل المشتبه به على السيارة التي يريدها حتى يختفي عن الأنظار، ليتفاجأ صاحب الوكالة التي استأجر منها المشتبه به السيارة بعدم رجوع سيارته بالرغم من انقضاء مدة التأجير المدونة في عقد الكراء.

ودفع هذا الأمر إلى تقدم صاحب وكالة متواجدة بمدينة أكادير بشكاية مباشرة لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير يفيد فيها تعرضه لخيانة الأمانة، وعدم استرجاع سيارة اكتراها لشخص يقطن بمدينة سيدي إفني حسب ما دونه في شكايته التي تتوفر ''شوف تيفي''، على نسخة منها، مشيرا أنه بعد انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها سلفا مع المشتكى به تفاجأ بإغلاق المعني بالأمر لهاتفه وتواريه عن الأنظار رفقة السيارة.

وبناء على هذه الشكاية أعطى وكيل الملك تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير بتعميق أبحاثها في هذه القضية، حيث بينت التحقيقات التي أنجزت في هذا الملف عن ظهور شكايات أخرى لضحايا جدد بكل من هوارة وتمارة لنفس الشخص وبنفس الأفعال، ليتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه وتعميمها ولم تمر إلا أسابيع قليلة حتى جرى توقيفه بقلب المحطة الطرقية بمدينة أكادير بعد أن لمحه أحد ضحاياه والذي ربط الاتصال بعناصر الشرطة والتي هرعت لعين المكان وقامت بإلقاء القبض عليه.

هذا وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات المنسوب له ومعرفة مصير السيارات التي قام بكرائها ولم يلتزم بإرجاعها والجهة التي يتعامل معها في هذا الشأن من أجل فك كافة طلاسيم هذه القضية المثيرة.

 

‫شوف تيفي

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