مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة ﻿

أكد رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن الإشكال الحقيقي المطروح أمام الحكومة لا يكمن فقط في وجود إكراهات مالية تحول دون

شوف تيفي

أكد رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في تصريح لـ "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن الإشكال الحقيقي المطروح أمام الحكومة لا يكمن فقط في وجود إكراهات مالية تحول دون قدرتها على تلبية مطالب النقابات وغيرها من الإنتظارات الإجتماعية والتنموية الكبرى، بل يكمن أيضا في وجود مسببات تقود إلى نشوب أزمات مالية داخل ميزانية الدولة، وفي مقدمة هذه المسببات، يضيف مضيان، غياب الإبداع والابتكار وضعف الحكامة ونجاعة التدبير المالي والإداري لمرافق الدولة.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي في تصريحه، أن المؤكد هو أن مشروع القانون المالي المقبل الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسبوع، مثله مثل باقي مشاريع قوانين المالية التي تم إعدادها في السنوات الماضية ولا يختلف عنها في شئ، "وهذا لمسناه في الخطوط العريضة للمشروع" يبرز مضيان.

وأضاف مصدرنا، أن الأزمة التي قد تعترض السياسة المالية للمشروع الحكومي، تتمثل في غياب الإنسجام بين مكونات الأغلبية ودخولها في صراع انتخابي سابق لأوانه، وهو "ما قد يجعل جهودها مشتتة على تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب المصالح العامة للوطن والمواطنين"، معتبرا أن المغاربة لا يمكنهم أن ينتظروا شيئا من مشروع القانون المالي المقبل، باعتبار أنه يفتقد للمسة الإبداعية المطلوبة لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.





