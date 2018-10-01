 مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل

عمليات أمنية بمدينة المحمدية تطيح بـ 95 شخصا | مجتمع

عمليات أمنية بمدينة المحمدية تطيح بـ 95 شخصا

هام للمغاربة.. هذا ما تقرر بخصوص الزيادة في أسعار غاز البوتان والسكر والقمح | اقتصاد

هام للمغاربة.. هذا ما تقرر بخصوص الزيادة في أسعار غاز البوتان والسكر والقمح

الإطاحة بموريتاني عندو سلاح بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

الإطاحة بموريتاني عندو سلاح بمدينة طنجة

المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري) : التحدي من الافلات من العقاب سلوكات وتصرفات | مجتمع

المرزوقي (أستاذ القانون الدستوري) : التحدي من الافلات من العقاب سلوكات وتصرفات

وزارة الصحة تكشف حقيقة بيع أدوية خطيرة بالمغرب بعد منعها بفرنسا | مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة بيع أدوية خطيرة بالمغرب بعد منعها بفرنسا

سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020 | منوعات

سيارات رياضية كهربائية لبيجو تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن | مجتمع

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن | مجتمع

تفاصيل حصرية عن إيقاف شخص بأكادير روع وكالات تأجير السيارات بعدد من المدن

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 19:12 مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة | بوليتيك
مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة
أكد رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن الإشكال الحقيقي المطروح أمام الحكومة لا يكمن فقط في وجود إكراهات مالية تحول دون

شوف تيفي

 

أكد رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في تصريح لـ "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن الإشكال الحقيقي المطروح أمام الحكومة لا يكمن فقط في وجود إكراهات مالية تحول دون قدرتها على تلبية مطالب النقابات وغيرها من الإنتظارات الإجتماعية والتنموية الكبرى، بل يكمن أيضا في وجود مسببات تقود إلى نشوب أزمات مالية داخل ميزانية الدولة، وفي مقدمة هذه المسببات، يضيف مضيان، غياب الإبداع والابتكار وضعف الحكامة ونجاعة التدبير المالي والإداري لمرافق الدولة.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي في تصريحه، أن المؤكد هو أن مشروع القانون المالي المقبل الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسبوع، مثله مثل باقي مشاريع قوانين المالية التي تم إعدادها في السنوات الماضية ولا يختلف عنها في شئ، "وهذا لمسناه في الخطوط العريضة للمشروع" يبرز مضيان.

وأضاف مصدرنا، أن الأزمة التي قد تعترض السياسة المالية للمشروع الحكومي، تتمثل في غياب الإنسجام بين مكونات الأغلبية ودخولها في صراع انتخابي سابق لأوانه، وهو "ما قد يجعل جهودها مشتتة على تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب المصالح العامة للوطن والمواطنين"، معتبرا أن المغاربة لا يمكنهم أن ينتظروا شيئا من مشروع القانون المالي المقبل، باعتبار أنه يفتقد للمسة الإبداعية المطلوبة لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيغي المغرب قانون مالية مضيان التنمية الاقتصادية مشروع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء تستمع للبرلماني الحواص مول 17 مليار وزوجته والشهود ..(مستجدات مثيرة) | بوليتيك

غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء تستمع للبرلماني الحواص مول 17 مليار وزوجته والشهود ..(مستجدات مثيرة)

الأمازيغية تشعل فتيل الحرب بين شبيبة الأحرار والبيجيدي فيديو | بوليتيك

الأمازيغية تشعل فتيل الحرب بين شبيبة الأحرار والبيجيدي ''فيديو''

أردوغان يكشف تفاصيل مثيرة عن الفريق السعودي المتورط في قتل خاشقجي | بوليتيك

أردوغان يكشف تفاصيل مثيرة عن الفريق السعودي المتورط في قتل خاشقجي

وزارة بنعتيق تبرمج 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة الخارج | بوليتيك

وزارة بنعتيق تبرمج 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية لفائدة مغاربة الخارج

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنشعبون:الحكومة تراهن على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

بنشعبون:الحكومة تراهن على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم

العلمي :سنوفر 9266 منصب شغل مباشر بعد المصادقة على 86 مشروع بحجم مالي يصل إلى 57,65 مليار درهم | مال و أعمال

العلمي :سنوفر 9266 منصب شغل مباشر بعد المصادقة على 86 مشروع بحجم مالي يصل إلى 57,65 مليار درهم

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا | خارج البلاطو

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه | بوليميك‎

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه

﻿

آخر المستجدات

مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل | مجتمع
منذ 38 دقيقة

مثير.. وزارة أمزازي توقف عميد كلية بسبب تورطه في سرقة ملابس من سوق ممتاز وهذه هي التفاصيل

عمليات أمنية بمدينة المحمدية تطيح بـ 95 شخصا | مجتمع

عمليات أمنية بمدينة المحمدية تطيح بـ 95 شخصا

هام للمغاربة.. هذا ما تقرر بخصوص الزيادة في أسعار غاز البوتان والسكر والقمح | اقتصاد

هام للمغاربة.. هذا ما تقرر بخصوص الزيادة في أسعار غاز البوتان والسكر والقمح

الإطاحة بموريتاني عندو سلاح بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

الإطاحة بموريتاني عندو سلاح بمدينة طنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.