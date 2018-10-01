فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة ﻿

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، يومه الثلاثاء، لحظة قيام عناصر منتمين للحرس المدني الإسباني، بضرب نساء مغربيات بباب سبتة، خلال محاولتهن نقل السلع التي حصلن عليها من داخل المدينة

''شوف تيفي''

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، يومه الثلاثاء، لحظة قيام عناصر منتمين للحرس المدني الإسباني، بضرب نساء مغربيات بباب سبتة، خلال محاولتهن نقل السلع التي حصلن عليها من داخل المدينة المحتلة.

وعلاقة بالموضوع، فقد نشرت وسائل إعلام إسبانية بعض التفاصيل، حيث أكدت وضع العديد من الضباط الإسبانيين بباب سبتة ليلة أمس الإثنين، حيث تم منع حوالي 300 عامل في مجال التهريب المعيشي من دخول المدينة المحتلة، وهو ما تسبب في وقوع بعض التجاوزات.

وأشارت المصادر ذاتها أن السلطات، قررت الأسبوع الماضي، إغلاق أحد الأبواب بسبب بعض الأحداث، قبل أن يتقرر فتحها مرة يوم أمس الإثنين، إلا أن الأمر انتهى بوقوع ما اعتبرته ''شغبا''.