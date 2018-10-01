 فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة | بوليتيك

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019 | اقتصاد

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة حياة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة ''حياة''

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة

قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر | مجتمع

قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في

إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب الدرهم المغربي | دولي

إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب ''الدرهم'' المغربي

مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية | اقتصاد

مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية

مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش | إعلام وتواصل

مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص | حوادث و حقوق

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 18:11 فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة
أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، يومه الثلاثاء، لحظة قيام عناصر منتمين للحرس المدني الإسباني، بضرب نساء مغربيات بباب سبتة، خلال محاولتهن نقل السلع التي حصلن عليها من داخل المدينة

''شوف تيفي''

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، يومه الثلاثاء، لحظة قيام عناصر منتمين للحرس المدني الإسباني، بضرب نساء مغربيات بباب سبتة، خلال محاولتهن نقل السلع التي حصلن عليها من داخل المدينة المحتلة.

وعلاقة بالموضوع، فقد نشرت وسائل إعلام إسبانية بعض التفاصيل، حيث أكدت وضع العديد من الضباط الإسبانيين بباب سبتة ليلة أمس الإثنين، حيث تم منع حوالي 300 عامل في مجال التهريب المعيشي من دخول المدينة المحتلة، وهو ما تسبب في وقوع بعض التجاوزات.

وأشارت المصادر ذاتها أن السلطات، قررت الأسبوع الماضي، إغلاق أحد الأبواب بسبب بعض الأحداث، قبل أن يتقرر فتحها مرة يوم أمس الإثنين، إلا أن الأمر انتهى بوقوع ما اعتبرته ''شغبا''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سبتة الإسبانية مغربيات السلع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة حياة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة ''حياة''

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص | حوادث و حقوق

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص

شارع الموت بتمارة يحصد ضحية أخرى وهذه المرة حياة رجل خمسيني | حوادث و حقوق

شارع الموت بتمارة يحصد ضحية أخرى وهذه المرة حياة رجل خمسيني

عاجل.. داكشي ديال الأفلام: مداهمة شركة ضواحي المحمدية والقضية فيها 30 كيلو ديال الكوكايين | حوادث و حقوق

عاجل.. داكشي ديال الأفلام: مداهمة شركة ضواحي المحمدية والقضية فيها 30 كيلو ديال الكوكايين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه | بوليميك‎

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه

في مغرب 2018..أم تعيش رفقة أطفالها الخمسة في الشارع..خرجونا من الكاريان فكازا و كنعسو تحت من باش بلا طواليط | حالة خاصة

في مغرب 2018..أم تعيش رفقة أطفالها الخمسة في الشارع..خرجونا من الكاريان فكازا و كنعسو تحت من باش بلا طواليط

إمام تونسي يهاجم السعودية ويصلي صلاة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي‎ | قنوات أخرى

إمام تونسي يهاجم السعودية ويصلي صلاة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي‎

﻿

آخر المستجدات

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019 | اقتصاد

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة حياة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة ''حياة''

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]ftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.