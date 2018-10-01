 قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة | بوليتيك

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019 | اقتصاد

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة حياة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة ''حياة''

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة

قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر | مجتمع

قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في

إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب الدرهم المغربي | دولي

إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب ''الدرهم'' المغربي

مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية | اقتصاد

مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية

مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش | إعلام وتواصل

مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص | حوادث و حقوق

شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 17:58 قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر | مجتمع
قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر
في تطور مفاجئ، طــالب النقيب زيان الهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين خلال جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أن تضيف الفصل الرابع من الاتجار بالبشر والذي تصل عقوبته لـ 30 سنة

شوف تيفي

 

في تطور مفاجئ، طــالب النقيب زيان الهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين خلال جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أن تضيف الفصل الرابع من الاتجار بالبشر والذي تصل عقوبته لـ 30 سنة نافذة، وهو ما أثار استغراب أطراف الدفاع .

وأضـــاف المحامي المثير للجدل في مداخلته بالقول:" سيدي الرئيس إيلى كان هاذ الفيديوهات الجنسية اللي عرضتوهم علينا صحاح راه كاين فيديو بوعشرين كيمارس الجنس على امرأة حامل وخاصكم تزيدوه حتى الفصل الرابع المدرج في فصول الاتجار بالبشر.". مردفا أن الخبرة التي أجراها الدرك الملكي لا أساس لها ، و أنها فاقدة لكل مصداقية والتمس سحب نتائجها .

وأكد المحامي الحسيني كروط، عضو هيأة دفاع الضحايا، على أن هيأة المحكمة هي من تقدمت بطلب الخبرة، لهذا لا يحق لدفاع المتهم التقدم بهذا الطلب، مبرزا أنه لا يحق لهيئة دفاع بوعشرين الطعن فيها، موضحا بأن ملتمس محمد زيان فيما يخص متابعة موكله بتهمة الاتجار بالبشر بخصوص حالة (أ.ح)، يعتبر اعترافا ضمنيا بالأفعال المنسوبة إلى بوعشرين.

وفي هذا السياق، صرح محامي المشتكيات الحسيني كروط في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أن ماجاء على لسان المحامي زيان وهو يدافع عن موكله في الجلسة الأخيرة إقرار بتهمة الاتجار بالبشر في حق توفيق بوعشرين لأن المطالبة بإدراج الفصل الرابع 448.4 من القانون الجنائي والذي يــرفع العقوبة إلـــى 30 سنة ، يدين المتهم بالدرجة الأولى ولاسيما وأن هناك فيديو يوثق لممارسة الجنس على امرأة حامل والذي يتعلق بـ (أ.ح).

واستـــطرد كروط في تصريحه لـ"شوف تيفي" أن جميع الدفوعات التي أثيرت خلال الجلسة الأخيرة، كان من المفروض أن تثار في البداية، مبرزا أنه من شروط الدفع أن يكون لصاحبه مصلحة فيه ، وهذا الدفع غير مقبول لأنه ليس للمتهم فيه مصلحة بل فيه ضرر ولا يمكن للدفاع المطالبة بظروف التشديد، وزاد قائلا : "في فرنسا يعتبر هذا الطلب خطأ مهنيا جسيما يصل إلى حد التشطيب، لأن المحامي يتحول إلى خصم موكله وهذا غير مقبول ..."، وبرر كروط ما تقـــوم به هيئة دفاع بوعشرين دلالة واضحة على ارتباك في خطة الدفـــاع وعدم انسجام، مشددا أن هذا يخالف القوانين الجاري بها العمل و قواعد المهنة .

وجدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توفيق بوعشرين الاستغلال الجنسي التهديد الاتجار بالبشر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لثلاثة موظفين للشرطة اعترافا بتضحياتهم ومسارهم المهني المتميز | مجتمع

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لثلاثة موظفين للشرطة اعترافا بتضحياتهم ومسارهم المهني المتميز

إحباط رحلة للهجرة السرية بشاطئ إمي واسيف ضواحي أكادير وتوقيف 29 شخص | مجتمع

إحباط رحلة للهجرة السرية بشاطئ ''إمي واسيف'' ضواحي أكادير وتوقيف 29 شخص

الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية

هاذ شي بزاف..بعد مدير مدرسة: انتحار شاب مُجاز بقلعة السراغنة | مجتمع

هاذ شي بزاف..بعد مدير مدرسة: انتحار شاب ''مُجاز'' بقلعة السراغنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

مهنيو سوق الدواجن بالبيضاء يحتجون ضد قرار استيراد الدواجن من أمريكا

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه | بوليميك‎

تفاصيل اعتقال سائق قطار بوقنادل و هذه هي التهم الموجهة إليه

في مغرب 2018..أم تعيش رفقة أطفالها الخمسة في الشارع..خرجونا من الكاريان فكازا و كنعسو تحت من باش بلا طواليط | حالة خاصة

في مغرب 2018..أم تعيش رفقة أطفالها الخمسة في الشارع..خرجونا من الكاريان فكازا و كنعسو تحت من باش بلا طواليط

إمام تونسي يهاجم السعودية ويصلي صلاة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي‎ | قنوات أخرى

إمام تونسي يهاجم السعودية ويصلي صلاة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي‎

﻿

آخر المستجدات

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

مضيان: مشروع القانون المالي يفتقد للإبداع ولا يختلف في شيء عن القوانين المالية السابقة

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019 | اقتصاد

1.5 مليار درهم من أموال الجعة والكحول و11 مليار من أموال التبغ في قانون مالية 2019

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة حياة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الأحكام الصادرة في حق 14 شخصا تورطوا في أحداث شغب بمدينة تطوان بعد وفاة الشابة ''حياة''

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..شوفو الحكرة: البوليس ديال إسبانيا كيضرب فمغربيات بباب سبتة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.