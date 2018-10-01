قـــانونيا: المحامي كـــروط يــرد على النقيب زيـان بخصوص مطالبته بتشديد العقوبة على بوعشرين في قضية الاتجار بالبشر ﻿

في تطور مفاجئ، طــالب النقيب زيان الهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين خلال جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أن تضيف الفصل الرابع من الاتجار بالبشر والذي تصل عقوبته لـ 30 سنة

شوف تيفي

في تطور مفاجئ، طــالب النقيب زيان الهيئة التي تبث في قضية توفيق بوعشرين خلال جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أن تضيف الفصل الرابع من الاتجار بالبشر والذي تصل عقوبته لـ 30 سنة نافذة، وهو ما أثار استغراب أطراف الدفاع .

وأضـــاف المحامي المثير للجدل في مداخلته بالقول:" سيدي الرئيس إيلى كان هاذ الفيديوهات الجنسية اللي عرضتوهم علينا صحاح راه كاين فيديو بوعشرين كيمارس الجنس على امرأة حامل وخاصكم تزيدوه حتى الفصل الرابع المدرج في فصول الاتجار بالبشر.". مردفا أن الخبرة التي أجراها الدرك الملكي لا أساس لها ، و أنها فاقدة لكل مصداقية والتمس سحب نتائجها .

وأكد المحامي الحسيني كروط، عضو هيأة دفاع الضحايا، على أن هيأة المحكمة هي من تقدمت بطلب الخبرة، لهذا لا يحق لدفاع المتهم التقدم بهذا الطلب، مبرزا أنه لا يحق لهيئة دفاع بوعشرين الطعن فيها، موضحا بأن ملتمس محمد زيان فيما يخص متابعة موكله بتهمة الاتجار بالبشر بخصوص حالة (أ.ح)، يعتبر اعترافا ضمنيا بالأفعال المنسوبة إلى بوعشرين.

وفي هذا السياق، صرح محامي المشتكيات الحسيني كروط في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أن ماجاء على لسان المحامي زيان وهو يدافع عن موكله في الجلسة الأخيرة إقرار بتهمة الاتجار بالبشر في حق توفيق بوعشرين لأن المطالبة بإدراج الفصل الرابع 448.4 من القانون الجنائي والذي يــرفع العقوبة إلـــى 30 سنة ، يدين المتهم بالدرجة الأولى ولاسيما وأن هناك فيديو يوثق لممارسة الجنس على امرأة حامل والذي يتعلق بـ (أ.ح).

واستـــطرد كروط في تصريحه لـ"شوف تيفي" أن جميع الدفوعات التي أثيرت خلال الجلسة الأخيرة، كان من المفروض أن تثار في البداية، مبرزا أنه من شروط الدفع أن يكون لصاحبه مصلحة فيه ، وهذا الدفع غير مقبول لأنه ليس للمتهم فيه مصلحة بل فيه ضرر ولا يمكن للدفاع المطالبة بظروف التشديد، وزاد قائلا : "في فرنسا يعتبر هذا الطلب خطأ مهنيا جسيما يصل إلى حد التشطيب، لأن المحامي يتحول إلى خصم موكله وهذا غير مقبول ..."، وبرر كروط ما تقـــوم به هيئة دفاع بوعشرين دلالة واضحة على ارتباك في خطة الدفـــاع وعدم انسجام، مشددا أن هذا يخالف القوانين الجاري بها العمل و قواعد المهنة .

وجدير بالذكر أن بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.