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إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب ''الدرهم'' المغربي

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 17:12 إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب الدرهم المغربي | دولي
إسبانيا تحذر مواطنيها بسبب ''الدرهم'' المغربي
حذرت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التشابه بين قطع نقدية مغربية و ''الأورو''، بسبب قيام البعض على ترويجها على أنها العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

''شوف تيفي''

حذرت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التشابه بين قطع نقدية مغربية و ''الأورو''، بسبب قيام البعض على ترويجها على أنها العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

وحسب ما كشف عنه موقع ''zamora24horas'' الإسباني يومه الثلاثاء، فقد حذرت السلطات المستهلكين من تشابه العملة المغربية ''الدرهم'' مع ''الأورو'' مشددة على أن هناك اختلافا بينهما يجب التركيز عليه، ويتعلق الأمر باللون والحجم والوزن.

وأشار ذات المصدر أن قيمة الدرهم أقل من ''الأورو'' وبالتالي لابد من منع تسللها إلى الأسواق الإسبانية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرهم الأورو إسبانيا العملة الأوروبية

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