 مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية ﻿
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مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية | اقتصاد

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مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 17:10 مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية | اقتصاد
مجموعة OCP تستحوذ على 20 بالمائة من رأسمال fertinagro biotech المتخصصة في تسويق حلول التغذية النباتية
أنهت مجموعة ocp s.a الفاعل الرئيسي في مجال الأسمدة الفوسفاطية والشركة الإسبانية fertinagro biotech المتخصصة في الحلول المغذية للنباتات، إجراءات اقتناء 20 بالمائة من رأسمال fertinagro من طرف مجموعة ocp عبر أحد

شوف تيفي

أنهت مجموعة ocp s.a الفاعل الرئيسي في مجال الأسمدة الفوسفاطية والشركة الإسبانية fertinagro biotech المتخصصة في الحلول المغذية للنباتات، إجراءات اقتناء 20 بالمائة من رأسمال fertinagro من طرف مجموعة ocp عبر أحد فروعها في إطار عملية للرفع من الرأسمال.

وذكر بلاغ صادر عن مجموعة ocp توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن الشراكة التي تم إبرامها رفقة شركة fertinagro هي خطوة جديدة من أجل تحقيق استراتيجيتها للنمو على المستوى العالمي والتي ترتكز على تطوير وخلق حلول ذكية للتسميد تلائم مختلف أنواع التربة والزراعات وتعمل على تلبية الاحتياجات الخاصة للفلاحين في جميع أنحاء العالم، كما أن هذا الاستثمار سيفتح آفاقا جديدة وإمكانيات جديدة لنقل التجارب والخبرات التقنية إلى المزارعين وبالتالي المساهمة في تحسين قدراتهم التنافسية واستدامة ممارسات التخصيب في سياق أصبحت فيه الزراعة أكثر تطورا.

 

 

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شوف تيفي OCP fertinagro biotech المغرب اسبانيا

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