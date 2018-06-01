 مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش ﻿
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مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش | إعلام وتواصل

مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش

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مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 16:36 مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش | إعلام وتواصل
مشاركة أزيد من 60 صحافيا من إسبانيا و المغرب في أشغال مؤتمر حول الحوار الأفريقي الأوروبي بمراكش
تحتضن مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 28 أكتوبر 2018، أشغال المؤتمر الدولي لصحافيي حوض البحر الأبيض المتوسط في نسخته السادسة والثلاثين، وذلك تحت شعار'' إفريقيا... سؤال مشترك

شوف تيفي

تحتضن مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 28 أكتوبر 2018، أشغال المؤتمر الدولي لصحافيي حوض البحر الأبيض المتوسط في نسخته السادسة والثلاثين، وذلك تحت شعار'' إفريقيا... سؤال مشترك لصحافيي الضفتين''، بمشاركة أزيد من 60 صحافية وصحافيا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الاسبانية والمغربية.

ويسعى هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من الجمعية الوطنية للصحافيين المهنيين بشراكة وتعاون مع الجمعية المغربية للصحافة وجمعية صحافيي الأندلس، إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وإلى إشاعة ثقافة الحوار بين العاملين في القطاع الصحفي بمختلف تفرعاته سواء في مجال الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية.

وتهدف هذه التظاهرة التثقيفية التفاعلية بين الصحافيين المهنيين بالمغرب ونظرائهم بإسبانيا، إلى مد جسور التواصل بين الصحافيين المهنيين في الضفتين، و إرساء أسس التثاقف الحضاري والحوار بين القارتين الإفريقية والأوربية عن طريق المغرب.

وتعرف هذه التظاهرة الدولية، التي تتميز بحضور مسؤولين مغاربة وإسبان، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع '' التنمية بإفريقيا، أي دور لصحفيي الضفتين؟''، بمشاركة محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية خلال الجلسة الافتتاحية بعرض حول موضوع '' تحديات ورهانات الحكامة العمومية بإفريقيا''.

وعلى هامش المؤتمر، وبتنسيق مع الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين- فرع مراكش، تنظم زيارة إلى الملعب الكبير لمراكش، للاطلاع على مرافقه، تتخللها مباراة في كرة القدم، ستجمع فريق صحافيي الأندلس والجمعية المغربية للصحافة بتطوان، بفريق الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين فرع مراكش، مع توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة وجمعية صحافيي الأندلس.

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شوف تيفي مراكش 60 صحافيا وصحافية إسبانيا و المغرب إفريقيا سؤال مشترك صحافيو الضفتين

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