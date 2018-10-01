 شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص ﻿
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شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 16:32 شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص | حوادث و حقوق
شجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل ملهى ليلي معروف بأكادير يتسبب في بتر أصبع شخص
عاشت إحدى الملاهي المعروفة بمدينة أكادير ليلة أمس حالة من الفوضى العارمة، وذلك بعد أن دخل شخصان في شجار عنيف استعملت فيه الأسلحة البيضاء والعصي، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف في صفوف مرتادي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عاشت إحدى الملاهي المعروفة بمدينة أكادير ليلة أمس حالة من الفوضى العارمة، وذلك بعد أن دخل شخصان في شجار عنيف استعملت فيه الأسلحة البيضاء والعصي، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف في صفوف مرتادي ''العلبة الليلية''، وإصابة أحد المتعاركين بجروح جد بليغة وبتر أصبع له.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشخصان المتعاركان دخلا في مشادة كلامية داخل الملهى الليلي لتتطور الأمور فيما بينهما إلى خصام وشجار عنيف وتراشق بالكراسي قبل أن يخرجا للشارع وينهيا ما تبقى من فصول شجارهما بجنبات الملهى حيث استعانا بالأسلحة البيضاء والعصي في عراكهما الذي أدى لحالة من الهلع والخوف في صفوف عدد من رواد الملهى الليلي الذين غادروا المكان خاصة الأجانب منهم.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد المتعاركين بجروح جد خطيرة بعدة أطراف من جسده خاصة الوجه كما قام خصمه ببتر أحد أصابع يديه بسكين كان بحوزته، ما استدعى نقله على وجه السرعة صوب مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جانبها استنفرت مصالح الأمن مختلف عناصرها وهرعت لعين المكان حيث تم فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الشجار العنيف فيما انتقلت فرقة خاصة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني للاستماع للمصاب والذي أدلى للعناصر الأمنية عن هوية الشخص الثاني وجرى إصدار مذكرة بحث في حقه من أجل توقيفه.

 

‫شوف تيفي

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