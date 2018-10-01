الحموشي يمنح ترقية استثنائية لثلاثة موظفين للشرطة اعترافا بتضحياتهم ومسارهم المهني المتميز ﻿

أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يومه الثلاثاء، قرارا يقضي بمنح ترقية استثنائية لثلاثة موظفين للشرطة، اعترافا بتضحياتهم الجليلة ومسارهم المهني المتميز، وامتنانا لما برهنوا

"شوف تيفي"

أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يومه الثلاثاء، قرارا يقضي بمنح ترقية استثنائية لثلاثة موظفين للشرطة، اعترافا بتضحياتهم الجليلة ومسارهم المهني المتميز، وامتنانا لما برهنوا عليه من حس مهني كبير خلال أدائهم لمهامهم النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وطبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية، فقد تقرر منح ترقية استثنائية لمقدم شرطة توفي جراء حادثة سير أثناء مزاولة مهامه بمدينة الرباط، في 22 أكتوبر الجاري، إلى رتبة ضابط أمن.

كما تمت - يضيف البلاغ - ترقية ضابط الأمن الذي توفي في حادث انحراف القطار عن مساره إلى رتبة ضابط أمن ممتاز، بينما تمت ترقية مقدم شرطة رئيس أصيب بجروح بليغة في هذا الحادث إلى رتبة ضابط أمن.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الترقيات الاستثنائية تندرج في إطار العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لأسرة الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بالموظفين الممارسين أو ذوي الحقوق، كما أنها اعتراف موصول لعائلات كل الموظفين والموظفات الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا أثناء أداء الواجب المهني.



