مثير .. شكون بغا يخدم؟؟ : شركة تدفع لموظفيها من أجل النوم ﻿

في خطوة مثيرة تم وصفها بالحلم لجميع ''الموظفين''، قررت شركة ''كريزي'' اليابانية، مؤخرا، دفع رواتب إضافية لموظفيها الذين يتبعون أنماطا صحية للنوم.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة تم وصفها بالحلم لجميع ''الموظفين''، قررت شركة ''كريزي'' اليابانية، مؤخرا، دفع رواتب إضافية لموظفيها الذين يتبعون أنماطا صحية للنوم.

ووفق ما أوردته وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الثلاثاء، فقد صرحت المتحدثة باسم الشركة، ميا غوراي، لها، بأن الشركة تعتزم مكافأة موظفيها الذين يتبعون نظاما صحيا في النوم، مشيرة إلى أن الموظف وفي حال النوم لست ساعات في اليوم على مدار خمسة أيام في الأسبوع، سينال 500 ين، وفي حال نام الموظف أكثر من ست ساعات فإنه سيتلقى على الفور ألف نقطة، وسيتم دفع هذه المبالغ على شكل مكافآت.

وأبرزت الوكالة بأن الشركة اليابانية، كانت قد اعتمدت على تطبيق أكثر من نظام صحي واحد على موظفيها، وذلك للحفاظ على صحتهم، مؤكدة تشكيل فريق كامل من الموظفين المشرفين على الطهي وتحضير الطعام بشكل صحي، لتحقيق توازن بين التغذية والراحة والحركة لموظفيها.

وذكرت الوكالة بأن شركة ''كريزي'' تأسست في عام 2012، وتتخصص في تنظيم حفلات الزفاف، ومنذ نشأتها كانت صحة موظفيها أهم مبادئها من أجل زيادة وتحسين الانتاجية.