إحباط رحلة للهجرة السرية بشاطئ ''إمي واسيف'' ضواحي أكادير وتوقيف 29 شخص ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين 29 شخصا، كانوا يحاولون الهجرة عبر قاربين تقليديين نحو جزر ''الكناري''، انطلاقا من شاطئ ''إمي واسيف'' بجماعة أورير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين 29 شخصا، كانوا يحاولون الهجرة عبر قاربين تقليديين نحو جزر ''الكناري''، انطلاقا من شاطئ ''إمي واسيف'' بجماعة أورير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد توصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لقيادة تغازوت بإخبارية تفيد بتواجد عدد من الشبان والمراهقين بالشاطئ المذكور، وإقدام أشخاص على ملإ سيارتين للنقل السري بمجموعة من البراميل الخاصة بالبنزين.

وهي المعلومات التي انتقلت على إثرها عناصر الدرك والقوات المساعدة وقائد جماعة أورير لعين المكان، حيث جرى تطويق الشاطئ من كل الجوانب، ليتم رصد حوالي 29 شخصا كانوا ينتظرون قدوم قاربين ليقلهم نحو ''الحلم الأوروبي''، ليتم توقيفهم وإجهاض حلمهم ببلوغ ''جزر الكناري'' من طرف عناصر الدرك والسلطات المحلية والقوات المساعدة .

وأحيل الجميع نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير من أجل استكمال التحقيق معهم وتعميق البحث بغية معرفة الجهات التي كانت ستقوم بتأمين عبورهم لمياه المحيط الأطلسي لجزر ''لاس بالماس''،، وهل يتعلق الأمر بشبكة متخصصة في تهجير الشباب الحالم بالهجرة نحو أوروبا.

وفي ذات السياق أكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الشواطئ المتواجدة شمال مدينة أكادير تعرف في الآونة الأخيرة تقاطر عدد من القاصرين والشبان، بغية العبور نحو الضفة الأخرى في رحلات عبر قوارب الموت، والتي تصدت العناصر الأمنية لبعضها، كان آخرها يوم السبت الماضي حينما جرى توقيف أزيد من عشرة أشخاص أغلبهم ينحدر من منطقة أنزا وتدارت وأورير، كانوا يحاولون الإبحار على متن قارب تقليدي بإمي ودار.

ودفع هذا النزيف عناصر الدرك الملكي إلى الرفع من حالة الاستنفار بجل الشواطئ المتواجدة بكل من تغازوت وأنزا وأورير وكلم 25 وإمي ودار، قصد التصدي لرحلات الهجرة السرية التي تنطلق من هذه المناطق، وذلك بإخضاع الشواطئ المذكورة لمراقبة دائمة وحملات تمشيطية على مدار 24 ساعة تحسبا لأي رحلة محتملة.