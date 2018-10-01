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غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء تستمع للبرلماني الحواص مول 17 مليار وزوجته والشهود ..(مستجدات مثيرة)

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 16:10 غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء تستمع للبرلماني الحواص مول 17 مليار وزوجته والشهود ..(مستجدات مثيرة) | بوليتيك
غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء تستمع للبرلماني الحواص مول 17 مليار وزوجته والشهود ..(مستجدات مثيرة)
ستشرع مساء يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال التي يترأسها علي الطرشي ، في الاستماع إلى أطراف قضية ما بات يعرف بقضية رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي اشتهر بلقب برلماني

شوف تيفي

ستشرع مساء يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال التي يترأسها علي الطرشي ، في الاستماع إلى أطراف قضية ما بات يعرف بقضية رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي اشتهر بلقب برلماني 17 مليار، وذلك بعدما استجابت لطلب استدعاء عدد من الأشخاص الذين طالب الدفاع باستدعائهم في الملف.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد قرر القاضي علي الطرشي الاستماع إلى عدد من الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم وعلى رأسهم زوجة البرلماني السابق المتابع في حالة اعتقال احتياطي، والتي تشغل مهمة مستشارة ببلدية السوالم، والتي صارت تشغل مهمة نائبة للرئيس عقب عزل زوجها، ومتابعته في حالة اعتقال، وآخرين يوجد على رأسهم أحد المستثمرين الكبار بمنطقة حد السوالم، الذي تختص شركته في إنتاج الأعلاف، إضافة إلى الرئيس الأسبق لبلدية السوالم الذي خلف المتهم زين العابدين حواص عقب عزله أول مرة بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وقررت المحكمة استدعاء تقني البلدية باعتباره شاهدا في عدد من المتابعات الموجهة إلى المتهم، وعلى رأسها: صفقة إعادة تأهيل بلدية حد السوالم، وصفقة كراء السوق الأسبوعي، وإنجاز المتهم لطريق بدوار أولاد عباس تتجاوز حدود البلدية، وتسليم المتهم لشهادة التسليم المؤقت رغم عدم إتمام الأشغال، ومنعه لمصالح المكتب الوطني للكهرباء من التدخل ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، وابتزاز المستثمرين...

ومن المنتظر أن يحضر جلسة اليوم الشهود الذين قررت المحكمة استدعاءهم، مما سيجعل القضية تأخذ منحى آخر خلاف ماتم تداوله بكثرة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي منذ اعتقال المتهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء الاستئناف المحكمة القاضي حد السوالم

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