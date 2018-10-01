 عاجل.. الشرطة التركية تعثر على أشياء تعود لـ ''خاشقجي'' داخل سيارة دبلوماسية سعودية+فيديو ﻿
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عاجل.. الشرطة التركية تعثر على أشياء تعود لـ خاشقجي داخل سيارة دبلوماسية سعودية+فيديو | دولي

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عاجل.. الشرطة التركية تعثر على أشياء تعود لـ ''خاشقجي'' داخل سيارة دبلوماسية سعودية+فيديو

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 16:19 عاجل.. الشرطة التركية تعثر على أشياء تعود لـ خاشقجي داخل سيارة دبلوماسية سعودية+فيديو | دولي
عاجل.. الشرطة التركية تعثر على أشياء تعود لـ ''خاشقجي'' داخل سيارة دبلوماسية سعودية+فيديو
عثرت الشرطة التركية، قبل قليل من يومه الاثنين، على أشياء يُعتقد أنها تعود للصحافي المقتول جمال خاشقجي، داخل سيارة دبلوماسية سعودية كانت مركونة بمرآب باسطنبول.

''شوف تيفي''

 

عثرت الشرطة التركية، قبل قليل من يومه الاثنين، على أشياء يُعتقد أنها تعود للصحافي المقتول جمال خاشقجي، داخل سيارة دبلوماسية سعودية كانت مركونة بمرآب باسطنبول.

ونشر موقع ''قناة ''روسيا اليوم'' قبل لحظات، مقطع فيديو، يظهر لحظة تفتيش السيارة الدبلوماسية، ونقل ما عثر عليه من طرف الشرطة التركية.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أعلنت ، أمس الاثنين، عن العثور على سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية داخل مرآب، وأكدت انتظار الشرطة التركية للحصول على الموافقة من السلطات السعودية، حتى تقوم بتفتيشهما.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة سعودية مرآب خاشقجي

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