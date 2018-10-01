شارع الموت بتمارة يحصد ضحية أخرى وهذه المرة حياة رجل خمسيني ﻿

مرة أخرى يحصد شارع طارق بن زياد روحا أخرى، فعلى الساعة 12 زوال اليوم الثلاثاء صدم سائق متهور رجلا كان يتواجد فوق الرصيف بحيث صعد هذا السائق بسيارته والتي كان يقودها بسرعة جنونية إلى مكان تواجد الرجل

شوف تيفي: جمال العظام

مرة أخرى يحصد شارع طارق بن زياد روحا أخرى، فعلى الساعة 12 زوال اليوم الثلاثاء صدم سائق متهور رجلا كان يتواجد فوق الرصيف بحيث صعد هذا السائق بسيارته والتي كان يقودها بسرعة جنونية إلى مكان تواجد الرجل وأرداه قتيلا أمام تواجد عدد من تلاميذ مدرسة موسى بن نصير.



وفور وقوع الحادثة انتقلت شوف تيفي لعين المكان وعاينت تجمهر عدد كبير من ساكنة دوار موسى وفي تصريحهم لنا أكدوا على أن هذا المكان وقعت به عشرات الحوادث المميتة، ولم تحرك السلطات لا المحلية ولا المنتخبة ساكنا ، مما اضطرهم لقطع الطريق وتنظيم وقفة سلمية نددوا من خلالها بصمت السلطات مطالبين في نفس الوقت، بإحداث حواجز إسمنتية بالطريق للحد من السرعة وتخصيص رجل أمن للسهر على مرافقة التلاميذ الصغار في المرور بهذه الطريق، وبعد تدخلات باشا المدينة ورئيس المنطقة الأمنية الإقليمية رفع المحتجون الاعتصام وتعهدت السلطات المحلية بوضع حواجز وتخصيص مداومة أمنية.



يشار أنه في وقت سابق ودع سكان دوار موسى ضحية أخرى من ضحايا طريق الموت.