عاجل.. داكشي ديال الأفلام: مداهمة شركة ضواحي المحمدية والقضية فيها 30 كيلو ديال الكوكايين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة أمنية، داهمت قبل قليل من يومه الثلاثاء، شركة متخصصة في صناعة الأنابيب البلاستيكية، توجد بمنطقة الشلالات ضواحي المحمدية، وحجزت أكثر من 30 كيلوغراما من مخدر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فرقة أمنية، داهمت قبل قليل من يومه الثلاثاء، شركة متخصصة في صناعة الأنابيب البلاستيكية، توجد بمنطقة الشلالات ضواحي المحمدية، وحجزت أكثر من 30 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الدرك القضائي بالرباط وبتنسيق مع الدرك القضائي لمدينة الدار البيضاء، داهموا الشركة بواسطة عشر سيارات بينها "سيارات مدنية"، ما مكن من ضبط كمية المخدرات المذكورة.

وأكد المصدر ذاته أن العملية الأمنية، مكنت كذلك من الإطاحة بصاحب الشركة ومجموعة من المستخدمين لهم، وقد تم اقتيادهم من أجل التحقيق معهم للكشف عن هوية باقي العناصر المنتمين لهذه الشبكة.





