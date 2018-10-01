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وفاة رجل أربعيني بعد سقوطه من سطح منزله بتمارة

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 15:44 وفاة رجل أربعيني بعد سقوطه من سطح منزله بتمارة | حوادث و حقوق
وفاة رجل أربعيني بعد سقوطه من سطح منزله بتمارة
لقي رجل يبلغ من العمر 42 سنة اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال مصرعه بعد سقوطه من سطح منزله المتواجد بطلعة الشيخ الضاوي بتمارة.

شوف تيفي: جمال العظام

 

لقي رجل يبلغ من العمر 42 سنة اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال مصرعه بعد سقوطه من سطح منزله المتواجد بطلعة الشيخ الضاوي بتمارة.

وحسب تصريحات عائلة الضحية لشوف تيفي فإنه كان بصدد القيام ببعض الإصلاحات بعد تهاطل الأمطار إلا أنه انزلقت رجلاه وسقط من أعلى البناية ليفارق الحياة على الفور.

والمثير في الأمر أنه سقط بمنزل الجيران والذين يتواجدون في عطلة خارج تمارة مما استعصى على رجال الوقاية المدنية والإسعاف الدخول في انتظار تعليمات وكيل الملك بشأن فتح الباب بالقوة وهو ما حصل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تمارة وفاة رجل أربعيني سقوط سطح منزل جيران

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