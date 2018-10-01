أردوغان يتصل بعائلة خاشقجي ويعد بكشف ملابسات قتله ﻿

كشفت الرئاسة التركية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصل بأسرة الصحافي جمال خاشقجي، ووعدهم بكشف ملابسات مقتل والدهم داخل قنصلية السعودية بإسطنبول.

"شوف تيفي"

كشفت الرئاسة التركية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصل بأسرة الصحافي جمال خاشقجي، ووعدهم بكشف ملابسات مقتل والدهم داخل قنصلية السعودية بإسطنبول.

وأكدت وكالة فرانس بريس، في خبر عاجل لها، اتصال أردوغان بأسرة خاشقجي، وذلك بعد ساعات فقط من إلقائه لكلمة أمام كتلته الحزبية، والتي كشف من خلالها عن بعض المعطيات الخاصة بمقتل الصحافي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان استقبل، يومه الثلاثاء، بقصر اليمامة بالرياض سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.



