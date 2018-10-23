 الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية ﻿
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الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 15:25 الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية | مجتمع
الأساتذة المتعاقدون في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالصخيرات تمارة يؤكدون رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية
احتج عدد من الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية صباح يوم أمس الإثنين أمام مقر النيابة بالصخيرات تمارة وردد المتظاهرون شعارات طالبوا من خلالها برفع وإلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة في

شوف تيفي: جمال العظام

احتج عدد من الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية صباح يوم أمس الإثنين أمام مقر النيابة بالصخيرات تمارة وردد المتظاهرون شعارات طالبوا من خلالها برفع وإلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية ضمانا لاستقرار مادي وحماية من التشرد بعد انتهاء العقدة.

كما أكد المحتجون لشوف تيفي رفضهم القاطع للمذكرة الأكاديمية التي تحرمهم من ممارسة حقهم في الإضراب مطالبين في نفس الوقت من الوزارة الوصية التدخل لسحب المذكرة.

هذا وانتهت الوقفة الاحتجاجية على الساعة 12 زوالا في أجواء حضارية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تمارة احتجاج الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية نيابة التعليم الصخيرات

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