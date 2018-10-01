الإطاحة بأشخاص تورطوا في سرقة ''طاكسي'' تحت التهديد وارتكاب حادثة سير تلقائية بفاس ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطهم في سرقة سيارة أجرة تحت التهديد

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطهم في سرقة سيارة أجرة تحت التهديد وارتكاب حادثة سير تلقائية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم كانوا قد سرقوا سيارة أجرة ومبلغا ماليا من سائقها، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، قبل أن يلوذوا بالفرار على متنها ويتسببوا في ارتكاب حادثة سير تلقائية بأضرار مادية بعد انحرافهم عن مسار الطريق.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المشتبه بهم وتوقيفهم في أماكن مختلفة، حيث جرى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





