هاذ شي بزاف..بعد مدير مدرسة: انتحار شاب ''مُجاز'' بقلعة السراغنة ﻿

بعد ساعات فقط من إقدام مدير ثانوية تأهيلية على الانتحار بإقليم قلعة السراغنة، اهتز الإقليم وبالضبط دوار أهراوة أولاد سليمان مرة أخرى، يومه الثلاثاء، على وقع انتحار شاب ''مجاز'' من خلال شنق نفسه داخل

''شوف تيفي''

بعد ساعات فقط من إقدام مدير ثانوية تأهيلية على الانتحار بإقليم قلعة السراغنة، اهتز الإقليم وبالضبط دوار أهراوة أولاد سليمان مرة أخرى، يومه الثلاثاء، على وقع انتحار شاب ''مجاز'' من خلال شنق نفسه داخل منزل أسرته.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب ''مجاز ''يبلغ من العمر 26 سنة، عاطل عن العمل، عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقا بواسطة حبل إلى سقف غرفته، مشيرة إلى أن الهالك كان يستعد إلى الزواج، وقد تسلم قبل ساعات من انتحاره شهادة خطوبة من الملحقة الإدارية التابعة للدوار الذي يقطن به.

وأكدت ذات المصادر أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع بأمر من النيابة العامة، بينما تم نقل جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات ''باب دكالة'' بمراكش لإخضاعها للتشريح الطبي.