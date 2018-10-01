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بعد حفظ الشكايات..خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي تحاول الانتحار

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 14:41 بعد حفظ الشكايات..خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي تحاول الانتحار | مجتمع
بعد حفظ الشكايات..خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي تحاول الانتحار
أعلنت لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي، أنها تلقت بأسى وأسف يوم أمس الإثنين 22 أكتوبر 2018 خبر محاولة الانتحار التي أقدمت عليها خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات

''شوف تيفي''

أعلنت لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي، أنها تلقت بأسى وأسف يوم أمس الإثنين 22 أكتوبر 2018 خبر محاولة الانتحار التي أقدمت عليها خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني أياما قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي .

وأوضحت اللجنة في بيان، توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن خديجة العبادي تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة، وحسب إفادة أفراد عائلتها فإن سبب محاولة انتحار خديجة العبادي راجع لتدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما وبعد ذلك حفظ الملف مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك بالإضافة إلى الحملة ''الدنيئة ''التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة .

وأكدت لجنة الدعم دعمها لقضية خديجة العبادي وتشبثها بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء، مشددة على إدانتها لما اعتبرته تماطلا وتسويفا طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة العبادي مسارا ومآلا.

وطالبت لجنة الدعم رئيس النيابة العامة بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد أن تم دمجهما في قضية واحدة والذي تُثار حوله عدة شكوك، محملة الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية والنفسية للضحية، ومجددة التزامها بالدفاع عن خديجة العبادي ومساندتها ودعمها لتخطي هذه الأزمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الانتحار العنف النساء التحرش خديجة العبادي النيابة العامة

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