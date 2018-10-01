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مصرع شاب عشريني داخل قناة للسقي بسد يوسف ابن تاشفين باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 14:22 مصرع شاب عشريني داخل قناة للسقي بسد يوسف ابن تاشفين باشتوكة أيت بها | مجتمع
مصرع شاب عشريني داخل قناة للسقي بسد يوسف ابن تاشفين باشتوكة أيت بها
انتشلت فرقة ''الضفادع'' التابعة للوقاية المدنية باشتوكة أيت بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثة شاب عشريني قضى نحبه غرقا داخل قناة للري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى منطقة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتشلت فرقة ''الضفادع'' التابعة للوقاية المدنية باشتوكة أيت بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثة شاب عشريني قضى نحبه غرقا داخل قناة للري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى منطقة ''بلفاع''.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك البالغ من العمر 20 سنة، قصد قناة الري بسد يوسف ابن تاشفين بمنطقة ''توسوس'' بالجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها من أجل السباحة، ولم تمر إلا بضع دقائق على ارتمائه داخل المياه حتى فقد توازنه فوق الماء، لتبتلعه مياه السد، ويختفي عن الأنظار.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وتم إجراء عملية تمشيط واسعة داخل قناة السقي، والتي تكللت بالعثور على جثة الشاب العشريني عالقة بين الأوحال أسفل القناة، وجرى انتشالها وتوجيهها نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا حول ملابسات وحيثيات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها غرق شاب عشريني داخل قناة السقي سد يوسف ابن تاشفين

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