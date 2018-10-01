 مثير...الحبس النافذ لموظفة جماعية بأكادير ﻿
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مثير...الحبس النافذ لموظفة جماعية بأكادير

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 14:07 مثير...الحبس النافذ لموظفة جماعية بأكادير | مجتمع
مثير...الحبس النافذ لموظفة جماعية بأكادير
قضت المحكمة الابتدائية لأكادير، بحر هذا الأسبوع بإدانة موظفة بجماعة أكادير، بالحبس النافذ والحكم عليها بسنة وتسعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني محدد في مبلغ 60 ألف

شوف تيفي:أكادير

قضت المحكمة الابتدائية لأكادير، بحر هذا الأسبوع بإدانة موظفة بجماعة أكادير، بالحبس النافذ والحكم عليها بسنة وتسعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني محدد في مبلغ 60 ألف درهم، و20 ألف درهم لفائدة المجلس الجماعي لأكادير، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف الموظفة التي تشتغل بقسم الأملاك الجماعية بجماعة أكادير التي تسيرها أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية، بعد شكاية تقدم بها أحد الأشخاص يتهم فيها الموظفة بالنصب عليه في مبالغ مالية مهمة، بعد أن قدمت له وعود بتمكينه من محل تجاري بأحد أكبر أسواق المدينة ''سوق الأحد'' دون أن تفي بوعدها.

وبناءً على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تم اكتشاف مفاجآت أخرى في هذا الملف بعد ظهور ضحايا جدد لها منهم مقربين لها.

وأضافت ذات المصادر، أن ظهور ضحايا جدد لها، كشف عن كون المعنية بالأمر تعتمد على تزوير وثائق رسمية واستعمال أختام إدارية من أجل ممارسة عملها غير القانوني.

إذ قدمت وعود لمجموعة من الأشخاص على أساس تمكينهم من محلات تجارية في مواقع استراتيجية جد هامة داخل سوق الأحد مقابل حصولها على مبالغ مالية، وبعد مرور مدة تفاجأ ضحاياها بتماطلها عن منحهم لما وعدتهم به، ليتبين لهم أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال من طرف الموظفة الجماعية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير إدانة موظفة جماعة أكادير السجن النافد نصب واحتيال محلات تجارية سوق الأحد

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