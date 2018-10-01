هذا جديد اغتصاب طفل وسط مسجد بالعرائش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، أحالت قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشاب المتهم باغتصاب طفل وسط أحد الكتاتيب القرآنية، على الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة طنجة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، أحالت قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشاب المتهم باغتصاب طفل وسط أحد الكتاتيب القرآنية، على الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأطراف، حاولت طمس حقيقة هذا الملف من خلال تشجيع أسرة الضحية للتنازل، مشيرا إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل، عقب تدخل إحدى الجمعيات الحقوقية.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالعرائش، أوقفت أول أمس الأحد، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في اغتصابه لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وسط أحد الكتاتيب القرآنية التابعة لمسجد الأنصار بحي ''ألتو راديو''.