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جديد .. المغاربة سيخضعون للترقيم منذ الولادة

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 13:37 جديد .. المغاربة سيخضعون للترقيم منذ الولادة | مجتمع
جديد .. المغاربة سيخضعون للترقيم منذ الولادة
تسعى الحكومة الحالية إلى ترقيم المغاربة منذ الولادة وذلك بغرض الحصول على رقم تعريفي شخصي سيصاحبه طوال حياته.

شوف تيفي

تسعى الحكومة الحالية إلى ترقيم المغاربة منذ الولادة وذلك بغرض الحصول على رقم تعريفي شخصي سيصاحبه طوال حياته.

وحسب ما ذكرته يومية أخبار اليوم ليومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، فإن هذا المشروع الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية منذ سنة 2017 سيخرج حيز التنفيذ عام 2021.

هذا المشروع يتعلق بمشروع إحداث السجل الوطني للسكان والذي سيساعد في التحقق التلقائي من مصداقية معطيات هوية كل فرد على أساس البنيات الديموغرافية والبيومترية لجميع المواطنين بمن فيهم الأجانب المقيمون في المغرب.

وأضاف المصدر، أن هذا السجل سيكون مفيدا في عمليات الاحصاء التلقائي للسكان كما أنه سيكون أساسا للسجل الاجتماعي الموحد الذي ستعتمده الحكومة لتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة إذ أن المشروع يستهدف تحسين حكامة مختلف برامج الحماية الاجتماعية وضمان تحسين استهداف الفئات الفقيرة والهشة وسيشكل السجل الاجتماعي بوابة الأسر للاستفادة من مختلف برامج الحماية الاجتماعية حيث سيمكن من تصنيف الأسر بناء على مؤشرات اجتماعية واقتصادية.

 

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