 استئنافية الرباط تنظـر في قضية تورط 6 أشخاص في محاولة عملية قتل ﻿
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استئنافية الرباط تنظـر في قضية تورط 6 أشخاص في محاولة عملية قتل

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 13:30 استئنافية الرباط تنظـر في قضية تورط 6 أشخاص في محاولة عملية قتل | حوادث و حقوق
استئنافية الرباط تنظـر في قضية تورط 6 أشخاص في محاولة عملية قتل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ، سـتنظر يومـه الثلاثاء ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ، سـتنظر يومـه الثلاثاء ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل حياته تتحول إلى جحيم، عقب إصابته بعاهة مستدامة، جعلته عاجزا عن الحركة.

و تعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى ما قبل ثلاث سنوات، حيث تفاجأ الضحية برب أسرة وأبنائه الخمسة، يحاصرون بحي تابريكت بسلا، بسبب نزاع حول ''دين''، ليقوموا بالاعتداء عليه بطريقة بشعة، من خلال توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء في مناطق مختلفة من جسده، وخاصة على مستوى الرأس والقدمين.

ومن المنتظر أن يقول القضاء كلمته خلال الجلسة المقبلة بعد طول الجلسات وتمديد المسافة بين الجلسة والأخرى وهو الشيء الذي لم يـرق ضحية هذا الملف ، الذي عبر عن أسفه لبطء القضية في استئنافية الرباط بدون أسباب قانونية في الوقت الذي ينتظر إنزال أقصى العقوبات على الجناة وإصدار مذكرة بحث دولية على أحد المشتبه بهم المتواجد بدولة قطر والذي حاول بدوره التفاوض معه عبر أصدقائه بأموال باهضة مهددا باللجوء إلى استعمال المال لربح الملف حتى أمام القضاء.

 

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