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عاجل وبالفيديو..الإطاحة بإرهابيين ينتميان لتنظيم الدولة الإسلامية بإسبانيا

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 13:23 عاجل وبالفيديو..الإطاحة بإرهابيين ينتميان لتنظيم الدولة الإسلامية بإسبانيا | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..الإطاحة بإرهابيين ينتميان لتنظيم الدولة الإسلامية بإسبانيا
أعلنت السلطات الإسبانية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف شخصين في عقدهما الخامس، بـ ''فالنسيا'' وبمنطقة أليكانتي، للاشتباه بانتمائها إلى منظمات إرهابية ونشر أفكار تنظيم الدولة الإسلامية عبر

''شوف تيفي''

أعلنت السلطات الإسبانية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف شخصين في عقدهما الخامس، بـ ''فالنسيا'' وبمنطقة أليكانتي، للاشتباه بانتمائها إلى منظمات إرهابية ونشر أفكار تنظيم الدولة الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح موقع ''إل باييس'' الإسباني، أن التحقيقات، أكدت علاقة الموقوفين ''السوريين'' بتنظيم الدولة الإسلامية، حيث تأكد تورطهما في تمجيد هذا التنظيم ومحاولة استقطاب البعض للانضمام إليه.

وأشار الموقع أن الموقوفين، كانا يشجعان عبر صفحة تحمل اسم ''أخبار الدولة الإسلامية'' ، على ارتكاب أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تقديم التهاني لهذا التنظيم في حال تورطه في إحدى العمليات الإرهابية.

‫شوف تيفي

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