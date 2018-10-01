ضبط خليجي رفقة شابة عشرينية داخل شقة بأكادير في وضعية مخلة بالحياء ﻿

ذكرت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن مصالح الأمن بمدينة أكادير قامت أمس الإثنين بتوقيف خليجي برفقة شابة عشرينية متلبسين بممارسة الجنس داخل شقة بأحد الأحياء الراقية للمدينة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ذكرت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن مصالح الأمن بمدينة أكادير قامت أمس الإثنين بتوقيف خليجي برفقة شابة عشرينية متلبسين بممارسة الجنس داخل شقة بأحد الأحياء الراقية للمدينة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن توقيف المشتبه بهما جاء بعد شكاية توصلت بها عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بأكادير من مواطنين يقطنون بأحد المجمعات السكنية بالحي المحمدي.

وبناء على الشكاية باشرت عناصر الأمن تحرياتها وأبحاثها بخصوص النازلة، حيث انتقلت فرقة خاصة لعين المكان، وبأمر من النيابة العامة المختصة تمت مداهمة الشقة موضوع الشكاية، حيث جرى ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية رفقة فتاة في أوضاع مخلة بالحياء، وفي حالة سكر طافح.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه بهما تم اقتيادهما نحو المصلحة الولائية لتعميق البحث معهما حول المنسوب لهما، ونوعية العلاقة التي تربط بينهما، ليجري وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار تفاعل المصالح الأمنية مع شكايات الساكنة بخصوص اتخاذ بعض الشقق بالإقامة السكنية التي تمت مداهمتها، كأوكار للدعارة وممارسة الفساد.