هذه هي العقوبة السجنية التي تنتظر سائق قطار بوقنادل ﻿

يواجه سائق قطار بوقنادل عقوبة سجنية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وغرامة مالية ما بين 250 درهم وألف درهم، وذلك عقب متابعته بتهم القتل الخطأ والجرح.

"شوف تيفي"

يواجه سائق قطار بوقنادل عقوبة سجنية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وغرامة مالية ما بين 250 درهم وألف درهم، وذلك عقب متابعته بتهم القتل الخطأ والجرح.

وأعلن الوكيل العام باستنئافية الرباط، يومه الثلاثاء، أن سائق القطار، وجهت له تهم القتل الخطأ والجرح وهي الجنح المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي يؤكد "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم".

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أعلن أنه تبين من البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم ، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة، الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح .

وأوضح بلاغ لوكيل الملك ، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.