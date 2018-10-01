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القضية بدات كتصعاب.. سياسي تركي يعلن عن معطيات قد يكشفها أردوغان بخصوص خاشقجي | دولي

القضية بدات كتصعاب.. سياسي تركي يعلن عن معطيات قد يكشفها أردوغان بخصوص خاشقجي

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

القضية بدات كتصعاب.. سياسي تركي يعلن عن معطيات قد يكشفها أردوغان بخصوص خاشقجي

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 12:30 القضية بدات كتصعاب.. سياسي تركي يعلن عن معطيات قد يكشفها أردوغان بخصوص خاشقجي | دولي
القضية بدات كتصعاب.. سياسي تركي يعلن عن معطيات قد يكشفها أردوغان بخصوص خاشقجي
كشف السياسي التركي المعارض، دوغو برينجيك، لوسائل إعلام تركية، أن قوات أمن بلاده، عثرت على أجزاء من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية بإسطنبول.

"شوف تيفي"

كشف السياسي التركي المعارض، دوغو برينجيك، لوسائل إعلام تركية، أن قوات أمن بلاده، عثرت على أجزاء من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأوضح موقع"تركي برس" يومه الثلاثاء، أن برينجيك، قال خلال مشاركته في برنامج بقناة "أولوصال" التركية مساء أمس الاثنين، إن"عناصر أمن الدولة التركية انتشلوا بعض أجزاء جثة خاشقجي من البئر الموجودة داخل حديقة القنصلية خلال عمليات البحث".

وأكد برنجيك الذي يتولى رئاسة "حزب الوطن" المعارض، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، من المنتظر أن يكشف يومه الثلاثاء عن ملابسات وظروف الجريمة خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية.

‫شوف تيفي

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