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عــاجل:انتحار نزيل متهم بالقتل العمد بسجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 11:52 عــاجل:انتحار نزيل متهم بالقتل العمد بسجن عكاشة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل:انتحار نزيل متهم بالقتل العمد بسجن عكاشة بالبيضاء
أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع1 أن سجينا أقدم اليوم الثلاثاء على الانتحار بالمصحة متعددة التخصصات بالمؤسسة، وذلك باستعمال جزء من أحد أغطيته.

 شـــوف تيفي:

 أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع1 أن سجينا أقدم اليوم الثلاثاء على الانتحار بالمصحة متعددة التخصصات بالمؤسسة، وذلك باستعمال جزء من أحد أغطيته.

وأوضح بلاغ لإدارة السجن أن النزيل المسمى قيد حياته (ع.ع)، كان يقضي عقوبة سجنية مدتها ثلاثون سنة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مضيفا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية خضع بسببها لمتابعة طبية موصولة، حيث كان يتناول الأدوية الموصوفة له، وكان محل مراقبة الفريق الطبي بالمصحة .

وأضاف البلاغ أنه تم إخبار ذوي المتوفى والنيابة العامة المختصة وفقا للقانون.

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شــوف تيفي المغرب سجين عين السبع عكاشة انتحار

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