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عـــــاجل ورسميــا : اعتقال ســائق قطار بوقنادل ومساعده بعد نتائج التحقيق و هذه التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 11:37 عـــــاجل ورسميــا : اعتقال ســائق قطار بوقنادل ومساعده بعد نتائج التحقيق و هذه التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
عـــــاجل ورسميــا : اعتقال ســائق قطار بوقنادل ومساعده بعد نتائج التحقيق و هذه التفاصيل الكاملة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أنه تبين من البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل

 

شوف تيفي

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أنه تبين من البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل ، أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح.

وحسب بلاغ النيابة العامة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد وجهــت النيابة العامة لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال احتياطي طبقا للقانون.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بوقنادل قطار حالة اعتقال المحكمة الابتدائية

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