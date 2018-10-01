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عــــــــاجل : سائق قطـــار بوقنادل أمام أنظار النيابة العامة بسلا

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 11:35 عــــــــاجل : سائق قطـــار بوقنادل أمام أنظار النيابة العامة بسلا | حوادث و حقوق
عــــــــاجل : سائق قطـــار بوقنادل أمام أنظار النيابة العامة بسلا
علمـــت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أنه تقدم قبل قليل من يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، ســائق قطار بوقنادل على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا وذلك لأجل الاستماع إليه على إثر واقعة القطار التي

شوف تيفي

علمـــت "شوف تيفي" من مصـــادرها أنه تقدم قبل قليل من يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، ســائق قطار بوقنادل على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا وذلك لأجل الاستماع إليه على إثر واقعة القطار التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأيام الأخيرة ، ولكشف ملابسات ووقائع الحادث.

وسبق واستنطقت عناصر مختلفة للدرك الملكي بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، 15 تقنيا ومسؤولا بمحطات القطار بالقنيطرة، وبوقنادل وسلا تابريكت وسلا المدينة والرباط.

وسيشمل البحث التمهيدي الجاري التحقيق مع تقنيين ومسؤولين انطلاقا من محطة البيضاء إلى محطة القنيطرة المدينة، من أجل استجلاء حقيقة انقلاب القطار الذي انحرف عن السكة على مستوى محطة بوقنادل بسلا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بوقنادل سائق قطار

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