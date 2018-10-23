التساقطات المطرية تفضح عورة البنيات التحتية بأكادير وتغرق جزءًا من كورنيش المدينة ''صور'' ﻿

كشفت أولى التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة أكادير يوم أمس واقع البنيات التحتية المهترئة والهشة، إذ تحولت معظم الشوارع الرئيسية للمدينة لبرك مائية وخاصة الكورنيش الذي أصبح جزء منه بمثابة ''مسبح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت أولى التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة أكادير يوم أمس واقع البنيات التحتية المهترئة والهشة، إذ تحولت معظم الشوارع الرئيسية للمدينة لبرك مائية وخاصة الكورنيش الذي أصبح جزء منه بمثابة ''مسبح مائي''.

فمع أولى قطرات الغيث، تحوّلت معظم الأزقة والشوارع إلى مستنقعات من المياه والأوحال، تسبّبت في شلّ حركة السير في أهم المحاور الطرقية، كما أدّت المياه الجارية إلى اختناق بالوعات الصرف الصحي، بعد أن عجزت عن تمرير مياه الأمطار، وتحولت المنطقة السياحية وكورنيش المدينة لبرك مائية وجدت معها سيارات الأجرة صعوبة كبيرة في العبور، خاصة بالقرب من المنتجع السياحي ''مارينا'' الذي عرف الممر المؤدي إليه ''توادا'' مياها كثيرة غمرته بشكل كلي، وجعلت المرور منه شبه مستحيل، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأموال الضخمة التي رصدت لتهيئة هذا الكورنيش ومعه الممر، بعدما لم يستطع أن يبتلع بضع ميلمترات من الأمطار.

وحسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي الذين التقتهم قناة ''شوف تيفي'' بعين المكان فهذا السيناريو يتكرر كل سنة، حيث يجعل عددا من مناطق المدينة تحت رحمة الأمطار وتشل حركة السير والجولان كما وجد بعض المواطنين أنفسهم عاجزين عن العبور ببعض المناطق بفعل ارتفاع منسوب مياه الشوارع، وما ينتج عنه بحثهم عن سلك ممرات وأزقة أخرى للوصول لوجهتهم دون تًبًلُّلِ ثيابهم بالمياه الراكدة بهذه الشوارع.

وعلى الرغم من الكميات المتواضعة من التساقطات المطرية التي تهاطلت على المدينة، فقد كانت كافية لتغرق جزءًا هاما من كورنيش أكادير، الذي يعد بمثابة مرآة المدينة السياحية، الشيء الذي يسائل المسؤولين عن سر ركوض هذه المياه بممراته ووقوفها سدا منيعا للعابرين له وعدم قدرة بلوعاته التي امتصت ملايين الدراهم من امتصاص بضع قطرات من المطر، ومعه أيضا بعض شوارع المدينة التي أصبحت تتنفس تحت رحمة الماء، حيث ارتفع منسوب المياه الجارية على الطرقات، في مناطق عدة، وهو ما اختنقت معه حركة السير عند أهم المحاور، فكان الارتباك سائدا لدى المواطنين، أمام تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، دون أن يلمسوا من مسؤولي هذه المدينة حلولا جذرية لمثل هذه الانشغالات.

وفي ذات السياق اجتاحت صور هذه الأمطار والفيضانات مواقع التواصل الإجتماعي وتناسلت انتقادات النشطاء الفيسبوكيين لمدبري الشأن المحلي لمدينة أكادير مطالبين من المسؤولين بالتحلي بروح المواطنة الحقيقية والقيام بإصلاح جذري للبنيات التحتية وعدم الاكتفاء بالترقيعات لأن هذه التساقطات فضحت كل شيء، ولم يعد أي شيء مخفي وهذا يشوه سمعة المدينة السياحية التي يعول عليها لاستقطاب سياح من جنسيات مختلفة على حد تعبير عدد من المنتقدين.