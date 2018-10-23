سكوب و بالوثيقة...غير متوقع..هذه هي الوظيفة الحقيقية لي مشات بيها الإعلامية مريم سعيد لأمريكا والقضية فيها أمير سعودي ﻿

بعد أشهر من فسخ خطوبتها من المغربي''كريم ظريف'' بسب مشكل وصف بـ ''الأخلاقي'' وراتباطها بإسم بارز في السلك الدبلوماسي العربي، توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة بصورة مثيرة تحتوي على معطيات تظهر لأول مرة،

شوف تيفي :علاء الصنوبري

بعد أشهر من فسخ خطوبتها من المغربي"كريم ظريف" بسب مشكل وصف بـ "الأخلاقي" وراتباطها بإسم بارز في السلك الدبلوماسي العربي، توصلت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة بصورة مثيرة تحتوي على معطيات تظهر لأول مرة، ويتعلق الأمر بتأشيرة تعود للإعلامية المغربية "مريم سعيد" والتي سمحت لها سنة 2009 بولوج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتظهر هذه التأشيرة الخاصة بالإعلامية مريم سعيد، أن أميرا سعوديا تكفل بمساعدتها على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المثير في التأشيرة يوجد بالخانة المخصصة بالوظيفة، حيث سافرت "مريم سعيد" إلى بلاد العم سام للعمل كخادمة بيوت.

وكانت وسائل إعلام عربية، قد كشفت قبل أسابيع أن الإعلامية مريم سعيد، دخلت القفص الذهبي مع شريك حياتها الجديد،حيث تجنبت لإفصاح عن شخصيته كونه أحد الأسماء البارزة في السلك الدبلوماسي في العالم العربي.