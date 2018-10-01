أردوغان يكشف تفاصيل مثيرة عن الفريق السعودي المتورط في قتل خاشقجي ﻿

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن فريقا سعوديا وصل إلى تركيا في اليوم السابق لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتمت إزالة كاميرات قنصلية السعودية.

"شوف تيفي"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن فريقا سعوديا وصل إلى تركيا في اليوم السابق لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتمت إزالة كاميرات قنصلية السعودية.

وأوضح أردوغان في اجتماع للهيئة البرلمانية لحزبه الحاكم إنه سيجري بحث مسألة الحصانة الدبلوماسية، قبل أن يعمد إلى الكشف عن العديد من المعطيات الخاصة بالقضية والتي سبق لوسائل إعلام الكشف عنها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأبرز الرئيس التركي أن فريقا سعوديا من 15 فردا دخل القنصلية في يوم مقتل خاشقجي وإن ثلاثة من أفراده ذهبوا في رحلة استكشافية إلى غابة بلغراد في اسطنبول.