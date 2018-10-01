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عاجل..أردوغان يكشف هذه المعطيات: ''جمال خاشقجي قتل بطريقة وحشية''

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 09:44 عاجل..أردوغان يكشف هذه المعطيات: جمال خاشقجي قتل بطريقة وحشية | دولي
عاجل..أردوغان يكشف هذه المعطيات: ''جمال خاشقجي قتل بطريقة وحشية''
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقر البرلمان في خطابه أمام كثلة حزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن المعطيات الأولى الخاصة بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية

''شوف تيفي''

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقر البرلمان في خطابه أمام كثلة حزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن المعطيات الأولى الخاصة بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مؤكدا أن هذا الأخير قٌتل بشكل وحشي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأكد أردوغان أن جريمة قتل خاشقجي لم تكن عفوية كما حاولت السلطات السعودية إظهاره، بل كان مخططا له وفق الأدلة التي يتوفر عليها، مشيرا إلى أن الإدعاء القائل بتسليم جثة خاشقجي إلى متعاون يدفع بالجميع إلى طرح مجموعة من التساؤلات عن هوية هذا ''المتعاون المحلي''.

وأوضح أردوغان أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة التركية، تؤكد أن جريمة قتل خاشقجي، كان مخططا لها، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل من طرف وفد محايد حتى يتم البحث عن الشركاء في هذه الجريمة الموجودين في بعض الدول، ومحاكمة 18 الموقوفين على خلفية هذا الحادث بإسطنبول.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خاشقجي حزب العدالة والتنمية جمال خاشقجي السعودية

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