أمطار وزخات رعدية قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ضعيفة فوق كل من جنوب المملكة، وغرب الواجهة المتوسطية، إضافة إلى المرتفعات والسهول

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ضعيفة فوق كل من جنوب المملكة، وغرب الواجهة المتوسطية، إضافة إلى المرتفعات والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية، فيما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا بباقي الجهات.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 16 و19 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 26 و30 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي ومنطقة سوس والجنوب الشرقي، وكذا جنوب الأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.