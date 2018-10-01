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أميرة ترفض التجميل و ترتدي ثوب زفاف يظهر ندبة بظهرها

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 08:53 أميرة ترفض التجميل و ترتدي ثوب زفاف يظهر ندبة بظهرها | دولي
أميرة ترفض التجميل و ترتدي ثوب زفاف يظهر ندبة بظهرها
اتخذت الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا، اعتبرته وسائل إعلام ''قرارا جريئا''، عقب ظهورها خلال حفل زفافها بثوب مفتوح، يظهر وجود ندبة على ظهرها، بسبب خضوعها لجراحة في

"شوف تيفي"

اتخذت الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا، اعتبرته وسائل إعلام "قرارا جريئا"، عقب ظهورها خلال حفل زفافها بثوب مفتوح، يظهر وجود ندبة على ظهرها، بسبب خضوعها لجراحة في الظهر لعلاج تقوس في العمود الفقري وهي في الثانية عشرة من عمرها.

وأوضحت قناة "bbc" أن الأميرة يوجيني البالغة من العمر 28 سنة، وبعد مرور 16 سنة على هذه الجراحة، أرادت حفيدة الملكة إظهار الندبة من خلال ارتداء ثوب زفاف يساعدها على ذلك، للتعبير عن مدى امتنانها لمَن ساعدوها وحتى تكون مصدرا لإلهام لمَن يعانون مِن مشكلات في العمود الفقري.

وأوضحت القناة البريطانية أن الأميرة قبيل زفافها، تحدثت عن أهمية "إظهار الندبات"، كما نشرت في وقت سابق صورا للأشعة التي خضعت لها أثناء العلاج، قائلة: "خضعت لجراحة عندما كنت في الثانية عشرة، وسوف ترون ذلك الجمعة يوم الزفاف، لكنها طريقة جميلة للإعراب عن امتناني لمن اعتنوا بي، وهي أيضا طريقة لدعم الشباب الذين مروا بتجارب مشابهة".

وأضافت الأميرة أثناء لقاء أجرته معها شبكة تلفزيون آي تي في: "أعتقد أنه يمكنكم تغيير الطريقة التي يُرى بها الجمال، يمكنكم أن تظهروا ندباتكم أمام الناس، وهو ما أعتقد أنه أمر يستحق الدعم".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أميرة حفيدة الأميرة الظهر يوجيني ملكة بريطانيا

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